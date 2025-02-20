Российский уголовник получил срок за изнасилование школьниц в своей квартире

В Удмуртии изнасиловавшему двух школьниц уголовнику дали 20 лет колонии

В Республике Удмуртия к 20 годам колонии приговорили ранее судимого 35-летнего мужчину за изнасилование двух школьниц. Об этом в четверг, 20 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Республиканское управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в августе 2023 года уголовник заметил недалеко от своего дома 15-летнюю девочку, которую под надуманным предлогом убедил зайти к нему в квартиру. Там он подавил волю к школьницы к сопротивлению и надругался над ней, совершив действия сексуального характера и изнасилование. В отчаянии девочка выпрыгнула в окно четвертого этажа и получила тяжелые травмы.

В ходе расследования обстоятельств происшествия выяснилось, что от действий злоумышленника пострадала еще одна школьница в возрасте 13 лет. Уголовник также смог заманить ее в квартиру, где надругался над ребенком.

Ранее сообщалось, что на Камчатке уголовник предстанет перед судом за удушенную 12 лет назад электрическим проводом знакомую.