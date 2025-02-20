Российский военный угнал БМП на глазах у солдат ВСУ

RT: боец «Эспаньолы» угнал украинскую БМП на глазах у противника

Российский боец с позывным Зарик из подразделения «Эспаньола» угнал в зоне спецоперации (СВО) украинскую боевую машину пехоты (БМП) на глазах противника. Об этом сообщает RT.

Военный поведал, что тут случай произошел в 2023 году. Его группа возвращалась с задания, когда они увидели в поле подбитую БМП Вооруженных сил Украины (ВСУ) и решили проверить ее состояние. Оказалось, что у техники работают первая и задняя передачи, и ее удалось своим ходом доставить до позиций российских войск.

«Противник сначала не понял, что происходит, и только когда БМП стала удаляться, начал обстрел бронемашины. Но было уже поздно» — рассказал Зарик. Впоследствии БМП удалось отремонтировать и поставить в строй.

В январе в сети появилось видео, как российские военнослужащие угнали танк Т-72АВ ВСУ. На кадрах можно заметить бойца, который едет на боевой машине противника. Он снимает другого военного и часть танка. Отмечалось, что ролик был сделан на территории Курской области.

В августе 2024 года российские бойцы угнали у ВСУ американский автомобиль Humvee. Заполучить американскую технику удалось бойцам 810-й гвардейской бригады морской пехоты. Это подразделение противостоит ВСУ в Курской области. «Мы только что стащили "Хаммер"», — похвалился на видео российский военный.