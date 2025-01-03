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03:36, 3 января 2025Бывший СССР

Российские военные угнали танк ВСУ в Курской области и попали на видео

Российские военные угнали танк Т-72АВ ВСУ в Курской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Российские военнослужащие угнали танк Т-72АВ Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Диван».

На видео можно заметить российского бойца, который едет на боевой машине противника. Он снимает другого военного и часть танка. Отмечается, что ролик был сделан на территории Курской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские десантники в Курской области уничтожили три танка ВСУ. Как отметили в ведомстве, российские военные при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских сил, атаковали и уничтожили украинские боевые машины.

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