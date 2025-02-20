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12:37, 20 февраля 2025Спорт

Российский защитник клуба НХЛ рассказал об игре против Овечкина

Защитник Сергачев об игре против Овечкина: Секунду проспал, и шайба в воротах
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: neftekhimik_hc / Globallookpress.com

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев высказался об игре против капитана и форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Сергачев признался, что Овечкина тяжело закрыть, потому что он очень нацелен на ворота и забивает отовсюду. «Ты вроде рядом с ним, как бы его держишь. А вот буквально секунду проспал, и все — шайба в воротах. Она всегда в воротах оказывается почему‑то», — заявил защитник. Он назвал нападающего креативным, а его бросок — очень скрытным.

Также Сергачев рассказал, что не будет считать позором, если Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки в игре с «Ютой». «Наша главная цель — это выиграть матч. Если мы одержим победу, а Овечкин побьет рекорд — да ради бога. Я даже буду рад. Выйду на лед и буду радоваться за Сашу. Но лучше пусть он это сделает с другим клубом», — отметил он.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забросил 26 шайб и сделал 17 результативных передач в 39 матчах. Он занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 15 шайб.

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