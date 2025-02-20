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08:19, 20 февраля 2025Силовые структуры

«Шоколадного вора» из Иркутска нашли по горячим следам

В Иркутске мужчина украл на автозаправке 33 упаковки шоколада, его задержали
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Tamas Pap / Unsplash

В Иркутске сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу 33 упаковок шоколада с автозаправочной станции. «Шоколадный вор» успел вынести из магазина сладости на 5 500 рублей, пишет ГУ МВД России по Иркутской области в Telegram-канале.

О происшествии сообщил директор заправки. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу, провели осмотр места кражи, изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также опросили сотрудников.

«Полицейские в кратчайшие сроки установили предполагаемого похитителя. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Задержанный признал вину и рассказал, что дождавшись момента, когда в зале не останется других покупателей, а продавец перестанет обращать на него внимание, схватил с витрины лакомства и ушел», — говорится в публикации.

Теперь россиянину грозит до двух лет лишения свободы, отметили в МВД.

Ранее в Нижнем Новгороде 43-летний мужчина украл в цветочном магазине букет из 11 роз стоимостью пять тысяч рублей из-за отсутствия сдачи у флориста. Его задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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