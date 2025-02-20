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13:16, 20 февраля 2025Силовые структуры

Следователи завели уголовное дело после крушения самолета в российском регионе

После крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области завели дело
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал МЧС Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки легкомоторного самолета, стоившей жизни двум россиянам. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета России. (МСУТ СК).

По данным следствия, дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи и криминалисты работают на месте ЧП. Рассматриваются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна.

Легкомоторный самолет RV-7 разбился 20 февраля в районе села Новоликеево Нижегородской области. Пилот и пассажир получили несовместимые с жизнью травмы.

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