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11:13, 20 февраля 2025Россия

В российском регионе разбился самолет

В Нижегородской области упал легкомоторный самолет RV-7
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В районе села Новоликеево Нижегородской области разбился легкомоторный самолет RV-7. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По информации издания, на борту находились два человека, которые серьезно пострадали. Как стало известно, после падения самолета с экстренными службами связался пилот, который сообщил, что воздушное судно загорелось.

Информацию о происшествии с самолетом и травмировании двух человек подтвердили оперативные службы в беседе с ТАСС. По словам собеседника агентства, борт совершил жесткую посадку в районе аэродрома малой авиации Восточный.

Ранее легкомоторный самолет разбился в районе аэродрома Мячково в Подмосковье. Жертвами крушения стали два человека. В сети также появились кадры с полыхающими обломками воздушного судна.

ЖЗЛ
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