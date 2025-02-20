В США заявили об окончании «эры войны» на Украине

Советник Трампа Уолтц заявил об окончании эры войны на Украине

«Эра войны» на Украине закончилась, считает советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц. Он высказался об этом в интервью телеканалу Fox News.

«Не все поняли, что эра бесконечной жестокой войны, сопровождающейся смертями и разрушениями по обе стороны и стоящей сотни миллиардов [долларов] и сотни тысяч, если не миллионов, жизней, завершена», — подчеркнул он.

По словам Уолтца, американский лидер ясно дал понять, что собирается положить конец конфликту на Украине, и что все стороны «должны поддерживать это».

Он также заявил о своем недовольстве из-за «странного сопротивления» и «эскалации риторики» украинских властей в связи с предложением Вашингтона об использовании полезных ископаемых Украины в обмен на предоставление помощи.

Ранее Уолтц сообщил, что Вашингтон оценивает шансы на достижение соглашения по Украине как хорошие.