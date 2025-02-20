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06:09, 20 февраля 2025Мир

В США заявили об окончании «эры войны» на Украине

Советник Трампа Уолтц заявил об окончании эры войны на Украине
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

«Эра войны» на Украине закончилась, считает советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц. Он высказался об этом в интервью телеканалу Fox News.

«Не все поняли, что эра бесконечной жестокой войны, сопровождающейся смертями и разрушениями по обе стороны и стоящей сотни миллиардов [долларов] и сотни тысяч, если не миллионов, жизней, завершена», — подчеркнул он.

По словам Уолтца, американский лидер ясно дал понять, что собирается положить конец конфликту на Украине, и что все стороны «должны поддерживать это».

Он также заявил о своем недовольстве из-за «странного сопротивления» и «эскалации риторики» украинских властей в связи с предложением Вашингтона об использовании полезных ископаемых Украины в обмен на предоставление помощи.

Ранее Уолтц сообщил, что Вашингтон оценивает шансы на достижение соглашения по Украине как хорошие.

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