В США заявили об окончании «эры войны» на Украине

«Эра войны» на Украине закончилась, считает советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц. Он высказался об этом в интервью телеканалу Fox News.
«Не все поняли, что эра бесконечной жестокой войны, сопровождающейся смертями и разрушениями по обе стороны и стоящей сотни миллиардов [долларов] и сотни тысяч, если не миллионов, жизней, завершена», — подчеркнул он.
По словам Уолтца, американский лидер ясно дал понять, что собирается положить конец конфликту на Украине, и что все стороны «должны поддерживать это».
Он также заявил о своем недовольстве из-за «странного сопротивления» и «эскалации риторики» украинских властей в связи с предложением Вашингтона об использовании полезных ископаемых Украины в обмен на предоставление помощи.
Ранее Уолтц сообщил, что Вашингтон оценивает шансы на достижение соглашения по Украине как хорошие.