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21:39, 19 февраля 2025Мир

В США оценили шансы на достижение мирного соглашения по Украине

Белый дом оценил шансы на достижение мирного соглашения по Украине как хорошие
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freddie Everett / Us State / Global Look Press

Вашингтон оценивает шансы на достижение мирного соглашения по Украине как хорошие. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц.

По его словам, на следующей неделе Белый дом ожидает визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера и французского лидера Эммануэля Макрона для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Москву представили Кирилл Дмитриев, а также глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны американцев на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил результаты встречи. В частности, он рассказал о планах личной встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также высказался об истерике властей Украины, назвав ее совершенно неуместной.

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