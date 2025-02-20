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12:31, 20 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о сроках урегулирования украинского конфликта

Депутат Чепа: Урегулирование конфликта на Украине займет меньше года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Урегулирования конфликта на Украине займет меньше года, считает первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. О сроках он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт необходимо урегулировать в течение года во избежание третьей мировой войны, которая «не так далеко».

«Я не знаю, что Трамп имел в виду под словом "урегулировать". Это первое. Второе: Трамп заявлял и "за один день", и "за год", и "за полгода" — разные мы слышим заявления. Я думаю, что урегулировать его можно быстро, если прекратить поставки оружия на Украину. Тогда он остановится самое долгое — через месяц. Как будет идти сам переговорный процесс, надо смотреть, но, я думаю, что это будет быстрее, чем год», — поделился депутат.

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До этого стало известно, что администрация Трампа рассчитывает добиться прекращения огня на Украине до католической Пасхи, которую будут отмечать 20 апреля. Сообщалось, что США уведомили европейских политиков о своем намерении.

Ранее Россия и США условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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