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11:29, 20 февраля 2025Мир

США задумались о сокращении военного присутствия в Европе

NBC: В США заявили Украине, что могут вывести большую часть войск из Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США могут вывести большую часть войск из Европы. Об этом сообщает NBC.

«Хегсет ошеломил украинцев, когда он сказал им в ходе встречи с Зеленским, что администрация [президента США Дональда] Трампа рассматривает возможность вывода большой части американских сил из Европы», — указывает телеканал.

Ранее американский журнал Politico со ссылкой на источники написал, что на фоне политики Трампа Европейский союз (ЕС) опасается конца трансатлантического союза.

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