США задумались о сокращении военного присутствия в Европе

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США могут вывести большую часть войск из Европы. Об этом сообщает NBC.
«Хегсет ошеломил украинцев, когда он сказал им в ходе встречи с Зеленским, что администрация [президента США Дональда] Трампа рассматривает возможность вывода большой части американских сил из Европы», — указывает телеканал.
Ранее американский журнал Politico со ссылкой на источники написал, что на фоне политики Трампа Европейский союз (ЕС) опасается конца трансатлантического союза.