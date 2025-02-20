США задумались о сокращении военного присутствия в Европе

NBC: В США заявили Украине, что могут вывести большую часть войск из Европы

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США могут вывести большую часть войск из Европы. Об этом сообщает NBC.

«Хегсет ошеломил украинцев, когда он сказал им в ходе встречи с Зеленским, что администрация [президента США Дональда] Трампа рассматривает возможность вывода большой части американских сил из Европы», — указывает телеканал.

Ранее американский журнал Politico со ссылкой на источники написал, что на фоне политики Трампа Европейский союз (ЕС) опасается конца трансатлантического союза.