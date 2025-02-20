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11:00, 20 февраля 2025Россия

Названа возможная цель подготовки наступления ВСУ на Брянскую область

Shot: Украина готовит наступление на Брянскую область для срыва диалога РФ и США
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят масштабное наступление на Брянскую область, его целью может быть срыв переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В 50 километрах от границы Украины с Сумской областью, как сообщается, наблюдается скопление техники и нескольких тысяч военных в двух населенных пунктах Сумской области. ВСУ, предварительно, планируют задействовать более 5000 военнослужащих, 200 единиц техники, в том числе западного производства.

Передвижения и скопления подразделений ВСУ контролируют российские военные. Они наносят удары по противнику с помощью авиации и артиллерии.

В четверг, 20 февраля, также сообщалось, что бойцы ВСУ в ходе подготовки плацдарма для наступления в Брянской области начали маскироваться под мирных жителей. Для наступления, как заявлялось, хотят задействовать минимум десять украинских бригад.

ЖЗЛ
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