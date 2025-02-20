Стало известно о российских «солдатах-призраках» на СВО

Депутат ГД Иванов: Участник СВО с Урала девять месяцев не получал довольствия

Участник специальной военной операции (СВО) Иван Е. из Тавды в Свердловской области девять месяцев не получал денежного довольствия, так как являлся для своего командования «солдатом-призраком». Об этом стало известно из публикации депутата Госдумы Максима Иванова в Telegram.

По словам парламентария, к нему обратилась близкая подруга бойца с Урала и попросила помочь разобраться в ситуации военнослужащего — по документам его ошибочно перевели из одной воинской части в другую, но на самом деле он продолжает выполнять задачи в том же подразделении. Однако довольствие ему должна платить уже новая часть, в которой он не появлялся.

Вдобавок к этому военному успели присвоить статус пропавшего без вести. «Солдат-призрак. Ни там, ни тут. Потерялся в водовороте войны», — прокомментировал ситуацию бойца Иванов. Он добавил, что военная прокуратура помогла бойцу исправить ошибку в документах и добилась возобновления выплат, однако этот случай — не единственный.

«Параллельно разбираемся с проблемой еще одного такого солдата-призрака, дай бог ему здоровья», — рассказал депутат.

Ранее Иванов рассказывал о бойце из Нижнего Тагила, который воюет за «полтора кило пельменей в день». Когда военнослужащий заключал контракт с Министерством обороны, ему было обещано довольствие в размере от 195 тысяч рублей в месяц, однако по факту он получает лишь 17 800 рублей, или менее 600 рублей в сутки.