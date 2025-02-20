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20:41, 20 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о взятии ВС России населенных пунктов в Харьковской области и ДНР

Российские военные взяли населенные пункты Зеленый Гай и Надеждинка
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные взяли населенные пункты в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

«Бойцы подразделений "Шторм" 12 тп группировки "Запад" ВС (Вооруженных сил — прим. «Ленты.ру») РФ полностью заняли населенный пункт Зеленый Гай (восточнее населенного пункта Боровая)», — говорится в публикации.

Также стало известно о взятии армией России поселка Надеждинка в ДНР. Он располагается к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее на Украине признали продвижение ВС России в ДНР. По информации украинского аналитического проекта Deep State, российские военные полностью зачистили от украинских подразделений «карман» южнее населенного пункта Дачное в андреевском мешке.

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