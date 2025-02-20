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10:23, 20 февраля 2025Ценности

Стилист Влад Лисовец обратился к фанатам на фоне сообщений о раке на поздней стадии

Стилист Лисовец высказался об анализах на фоне новостей о раке на поздней стадии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский стилист Влад Лисовец вновь обратился к поклонникам на фоне сообщений о раке на поздней стадии. Пост появился в его личном Telegram-канале.

52-летний модный эксперт поприветствовал новых подписчиков и пожелал фанатам хорошего дня. «Уже пора опять выкладывать для вас картинки, фото, показы, выставки и прочий мой эмоциональный всплеск. По поводу того, чтобы выкладывать свои анализы, я пока думаю. Любителей покопошиться в ...  у нас тоже много», — высказался он.

Ранее в феврале появились новости, что Влад Лисовец может быть признан неизлечимо больным из-за онкологического заболевания.

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