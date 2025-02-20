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01:29, 20 февраля 2025Интернет и СМИ

Сын Трампа предложил Зеленскому победить Россию без денег

Сын Трампа предложил Зеленскому победить Россию без американских денег
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Дональд Трамп-младший, сын президента США Дональда Трампа, предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому победить Россию без американских денег. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Он прокомментировал дипфейк-видео, на котором человек с наложенным на него лицом Зеленского танцует под песню «Дискотека Авария — Новогодняя» в яркой одежде.

«Зеленскому правда стоит просто пойти и выиграть войну без наших бесконечных долларов. Посмотрим, что из этого выйдет», — написал Трамп-младший.

Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США, американский предприниматель Илон Маск согласился с необходимостью провести аудит финансов, которые Вашингтон выделил Киеву.

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