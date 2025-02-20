Трамп рассказал о козырях России в переговорах по Украине

Трамп: Россия контролирует значительную часть территорий на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии у России козырей в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что значительная часть территорий находится под контролем российской стороны, что дает ей преимущество в переговорах. «Я думаю, что русские хотят закончить войну. Я действительно так считаю», — добавил глава государства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил позицию России по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва, в отличие от Киева, всегда ориентировалась на мир.