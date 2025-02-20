Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:44, 20 февраля 2025Мир

Трамп сделал заявление о третьей мировой войне

Трамп: Еще один год Байдена у власти привел бы к третьей мировой войне
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Еще один год Джо Байдена на посту президента США неизбежно привел бы к третьей мировой войне. Об этом в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Нет никакой выгоды ни для кого в третьей мировой войне, а вы не так уж далеки от нее. Если бы у нас была та администрация еще год, вы оказались бы в третьей мировой войне. Но сейчас этого не произойдет», — пообещал он.

Трамп отметил, что он быстрыми темпами движется к урегулированию конфликтов и прекращению боевых действий по всей планете. Он подчеркнул, что «хочет мира» и намерен положить конец конфликтам на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее Трамп озвучил сроки урегулирования конфликта на Украине. Он также добавил, что завершить конфликт необходимо для предотвращения третьей мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генштаб ВС РФ раскрыл площадь освобожденной от ВСУ территории Курской области. Противника выбили с 64 процентов захваченной земли

      В Европе испугались конца альянса с США

      В российском городе автомобилист въехал в круглосуточное кафе

      Российские таксисты пожаловались на «АвтоВАЗ»

      Врачи скорой помощи перечислили самые распространенные секс-травмы

      Критику Трампа в адрес Зеленского связали со сделкой по полезным ископаемым

      Москвичам пообещали снег и гололедицу

      В Запорожье сообщили об ударе по энергообъектам на подконтрольной ВСУ территории

      Лавров прибыл в ЮАР на встречу глав МИД «Большой двадцатки»

      В Госдуме попросили проверить работу дискаунтеров «Светофор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше