ЦБ рассказал о количестве дропперов в России

ЦБ: Дропперами в России каждый месяц становятся 80 тысяч человек

Каждый месяц около 80 тысяч человек в России становятся дропперами. Об этом рассказала зампредседателя Банка России Ольга Полякова, ее слова приводит ТАСС. Дроппером называют человека, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег.

Полякова сказала, что в ЦБ обеспокоены масштабом этой проблемы. По словам зампреда ЦБ, таких людей буквально «привозят автобусами к отделениям банков», а затем выстраивают в две очереди. Одна — на получение банковских карт, а вторая — на вывод денег и закрытие счета.

Представитель регулятора также указала, что помимо россиян в таких схемах участвуют и иностранные граждане. Людей привлекает «легкий» способ заработать деньги, указала она.

По оценкам Центробанка, в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты. «Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная, а объемы операций составляют существенную долю теневой экономики нашей страны», — указывал в разговоре с РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.