У самолета с россиянами на борту возникли проблемы с шасси

У следовавшего из Уфы самолета возникли проблемы с шасси перед вылетом

У самолета российской авиакомпании «Газпром авиа» возникли проблемы с шасси до начала рейса. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Уфы в Надым пассажирским лайнером 19 февраля. Перед вылетом экипаж воздушного судна доложил об индикации отказа управления передней стойкой шасси.

В результате борт с помощью буксира вернули на стоянку.

Ранее в самолете другого отечественного перевозчика, NordStar, произошла разгерметизация во время полета. Инцидент случился с летевшим из Красноярска в Норильск Boeing 737–800 18 февраля. Экипаж доложил о разгерметизации на борту и приступил к экстренному снижению до эшелона 100.