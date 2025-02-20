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18:36, 20 февраля 2025Путешествия

У самолета с россиянами на борту возникли проблемы с шасси

У следовавшего из Уфы самолета возникли проблемы с шасси перед вылетом
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

У самолета российской авиакомпании «Газпром авиа» возникли проблемы с шасси до начала рейса. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Уфы в Надым пассажирским лайнером 19 февраля. Перед вылетом экипаж воздушного судна доложил об индикации отказа управления передней стойкой шасси.

В результате борт с помощью буксира вернули на стоянку.

Ранее в самолете другого отечественного перевозчика, NordStar, произошла разгерметизация во время полета. Инцидент случился с летевшим из Красноярска в Норильск Boeing 737–800 18 февраля. Экипаж доложил о разгерметизации на борту и приступил к экстренному снижению до эшелона 100.

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