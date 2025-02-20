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12:55, 20 февраля 2025Мир

Улучшение отношений между Россией и США объяснили

Политолог Коробков: Теплый тон между РФ и США продлится до поры до времени
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: POOL / РИА Новости

Развитие отношений со странами Тихоокеанского региона является главным приоритетом для президента США Дональда Трампа, а Атлантика переходит в разряд второстепенных, считает профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков. Его слова приводит RTVI.

«Трамп всегда считал, что мировая политика — это силовая политика великих держав, где Америка должна иметь дело с партнерами соответствующего ранга, ставя на место младших союзников по коалиции», — добавил политолог.

В то же время он считает, что теплый тон, заданный делегациями России и Штатов на первой встрече в Саудовской Аравии, продлится до поры до времени. «У сторон есть серьезные противоречия, на них влияют внутриполитические факторы и вопросы разграничения интересов», — объяснил Коробков.

Ранее 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились возобновить диалог по всем параметрам. Кроме того, стороны обсуждают обмен заключенными, добавил он.

18 февраля российская и американская делегации впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. На встрече в Эр-Рияде стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и условились в будущем учитывать интересы друг друга на международной арене.

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