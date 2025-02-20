Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Геннадий Косарев

Российский актер Геннадий Косарев ушел из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает Молодежный театр на Фонтанке.

«Он продолжал выходить на сцену, борясь с тяжелой болезнью. Не мог подвести зрителей и коллег. Еще неделю назад он играл в спектакле "Жозефина и Наполеон"», — отметили представители театра.

Косарев служил в Молодежном театре на Фонтанке более тридцати лет. Зрителям он также известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент особого назначения», «Литейный» и многих других проектах.

Ранее сообщалось, что звезда сериала Netflix «Охотничьи псы», южнокорейская актриса Ким Сэ-Рон умерла в возрасте 24 лет. Тело артистки было найдено в ее квартире в Сеуле, полиция не обнаружила признаков насильственной смерти.