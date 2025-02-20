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09:41, 20 февраля 2025Экономика

В Европе нашли еще один способ избежать торговой войны с США

Bloomberg: ЕС готов снизить тарифы на машины ради избежания торговой войны с США
Вячеслав Агапов

Фото: Swen Pfoertner / Reuters

Евросоюз готов обсудить снижение тарифов на автомобили и другие товары из США ради избежания торговой войны. О том, что в регионе нашли еще один способ избежать введения пошлин, сообщил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, его слова приводит Bloomberg.

По словам представителя блока, в Европе готовы пойти на снижение или даже отмену тарифов, чтобы не допустить ужесточения торговли со стороны американского президента Дональда Трампа. Блок сделает «все возможное», чтобы избежать эскалации тарифного конфликта. Если США будут действовать в соответствии с угрозами Трампа, «у нас не будет другого выбора, кроме как отреагировать решительно и быстро», — добавил Шефчович.

Трамп пообещал с 12 марта ввести 25-процентные пошлины на сталь и алюминий, а также «ответные пошлины», основанные на политике партнеров, которые рассматриваются как препятствия для торговли США. К таким он отнес налог на добавленную стоимость в ЕС. Также он предложил повысить пошлины на автомобили из Европы, если местные производители не снизят тарифы на американский импорт.

В Европе обсуждают в качестве возможного ответа на дополнительные пошлины возможность запретить ввоз части сельхозпродукции из США, при производстве которой используются запрещенные в объединении пестициды.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Евросоюз ответит на пошлины Трампа, если Вашингтон не оставит выбора сообществу. Он подчеркнул, что торговые войны и пошлины наносят ущерб обеим сторонам и в конечном счете не способствуют росту благосостояния.

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