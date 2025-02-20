В Грузии посчитали неприемлемым формат переговоров по Закавказью

Грузия считает формат переговоров по Закавказью «3+3» неприемлемым из-за участия в нем России. Об этом рассказал депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Леван Мачавариани, передает РИА Новости.
«Россия участвует в формате "3+3", ею оккупированы наши территории. Конечно, мы не собираемся садиться ни за какой стол переговоров с Россией», — указал он.
Условием проведения переговоров в таком формате грузинский депутат назвал решение вопроса о территориальной целостности Грузии. Кроме того, препятствием является отсутствие дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой. Только после разрешения данных вопросов возможно обсуждение самого формата переговоров, посчитал Мачавариани.
Формат «3+3» подразумевает участие в переговорах трех закавказских республик — Грузии, Армении и Азербайджана, — а также трех соседних государств — России, Турции и Ирана. В октябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил использовать эту площадку для работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном.