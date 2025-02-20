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12:29, 20 февраля 2025Бывший СССР

В Грузии посчитали неприемлемым формат переговоров по Закавказью

Депутат Мачавариани: Грузия считает формат 3+3 неприемлемым из-за России
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Грузия считает формат переговоров по Закавказью «3+3» неприемлемым из-за участия в нем России. Об этом рассказал депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Леван Мачавариани, передает РИА Новости.

«Россия участвует в формате "3+3", ею оккупированы наши территории. Конечно, мы не собираемся садиться ни за какой стол переговоров с Россией», — указал он.

Условием проведения переговоров в таком формате грузинский депутат назвал решение вопроса о территориальной целостности Грузии. Кроме того, препятствием является отсутствие дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой. Только после разрешения данных вопросов возможно обсуждение самого формата переговоров, посчитал Мачавариани.

Формат «3+3» подразумевает участие в переговорах трех закавказских республик — Грузии, Армении и Азербайджана, — а также трех соседних государств — России, Турции и Ирана. В октябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил использовать эту площадку для работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном.

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