В Грузии посчитали неприемлемым формат переговоров по Закавказью

Депутат Мачавариани: Грузия считает формат 3+3 неприемлемым из-за России

Грузия считает формат переговоров по Закавказью «3+3» неприемлемым из-за участия в нем России. Об этом рассказал депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Леван Мачавариани, передает РИА Новости.

«Россия участвует в формате "3+3", ею оккупированы наши территории. Конечно, мы не собираемся садиться ни за какой стол переговоров с Россией», — указал он.

Условием проведения переговоров в таком формате грузинский депутат назвал решение вопроса о территориальной целостности Грузии. Кроме того, препятствием является отсутствие дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой. Только после разрешения данных вопросов возможно обсуждение самого формата переговоров, посчитал Мачавариани.

Формат «3+3» подразумевает участие в переговорах трех закавказских республик — Грузии, Армении и Азербайджана, — а также трех соседних государств — России, Турции и Ирана. В октябре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил использовать эту площадку для работы над мирным договором между Арменией и Азербайджаном.

