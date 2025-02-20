В Киеве вновь прозвучали взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Где именно они произошли, не уточняется. Мэр города Виталий Кличко предупредил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Он сообщил, что город подвергся атаке беспилотников, призвав жителей оставаться в укрытиях.

Ранее взрывы прогремели на левом берегу Киева. В городе была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в украинской столице также сообщалось вечером в среду, 19 февраля.