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02:42, 20 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве вновь прозвучали взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Где именно они произошли, не уточняется. Мэр города Виталий Кличко предупредил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Он сообщил, что город подвергся атаке беспилотников, призвав жителей оставаться в укрытиях.

Ранее взрывы прогремели на левом берегу Киева. В городе была объявлена воздушная тревога.

О взрывах в украинской столице также сообщалось вечером в среду, 19 февраля.

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