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20:26, 20 февраля 2025Россия

В Краснодарском крае из-за падения БПЛА загорелась электроподстанция

Электроподстанция загорелась в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Краснодарском крае после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелась электроподстанция. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.

«В районе станицы Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение обломков БПЛА на помещение электроподстанции», — говорится в сообщении.

В результате падения произошел пожар. На данный момент его ликвидируют сотрудники оперативных служб. Предварительно, пострадавших нет. Площадь пожара неизвестна.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали краснодарский город Славянск-на-Кубани. Затем глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко заявил о работе системы оповещения об опасности удара с воздуха.

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