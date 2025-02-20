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12:46, 20 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле раскрыли привычку властей Украины

Песков: Киеву нравится иждивенчество и использование средств Запада
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Властям Украины нравится иждивенчество и бесконтрольное использование выделенных Западом средств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС

«Киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, ему нравятся деньги зарубежных налогоплательщиков и нравится бесконтрольное использование этих денег», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков раскрыл привычку властей Украины расходовать деньги западных налогоплательщиков и избегать соответствующей отчетности. По мнению пресс-секретаря президента, подобное поведение Киева является фактом, который едва ли можно оспорить.

Ранее Песков высказался о падении рейтинга Владимира Зеленского на Украине. Он подчеркнул, что падение рейтинга политика является абсолютно очевидной тенденцией.

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