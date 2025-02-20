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12:45, 20 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о падении рейтинга Зеленского

Песков: Падение рейтинга Зеленского является абсолютно очевидной тенденцией
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Andreas Stroh / Globallookpress.com

Рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского снижается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция, и вряд ли с этим можно спорить. По цифрам не хотели бы влезать в какие-то дискуссии», — отметил официальный представитель Кремля.

19 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что требование проведения выборов на Украине является не только «российским желанием», оно также исходит и от других стран. Вместе с тем политик отметил низкий рейтинг Зеленского, который, по его словам, не превышает четыре процента.

Позднее Зеленский ответил Трампу, что его высказывания о четырехпроцентном рейтинге украинского лидера — это дезинформация. Политик также заявил, что его рейтинг составляет 57 процентов.

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