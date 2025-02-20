Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:43, 20 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о жесткой риторике Зеленского

Песков: Зеленский слишком много себе позволяет в отношении других лидеров
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Риторика президента Украины Владимира Зеленского в отношении лидеров других государств «оставляет желать лучшего». Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Риторика Зеленского (...) в целом оставляет желать лучшего. И зачастую представители украинского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе высказывать в отношении глав других государств совершенно непозволительные вещи», — подчеркнул он.

По словам Пескова, во многих странах подобные заявления считают недопустимыми и неприемлемыми. Кроме того, жесткая риторика отмечается не только у украинского лидера, но и у других представителей руководства страны.

Ранее Зеленский назвал дезинформацией слова президента США Дональда Трампа о своем низком рейтинге. При этом он заявил, что ни у кого сейчас не получится заменить его на посту президента Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      Шансы Залужного победить Зеленского на выборах оценили

      В Тбилиси рассказали о призывах к властям Грузии открыть второй фронт против России

      YouTube оштрафовали в России

      Российские войска сбили украинский истребитель

      В самолете с россиянами на борту произошла разгерметизация во время полета

      Названы последствия нападок Зеленского на Трампа

      Самолет разбился в российском регионе. Появились первые кадры с места крушения

      Улучшение отношений между Россией и США объяснили

      Останки бывшего мэра Самары Тархова помогут следователям найти преступника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше