В Кремле высказались о жесткой риторике Зеленского

Песков: Зеленский слишком много себе позволяет в отношении других лидеров

Риторика президента Украины Владимира Зеленского в отношении лидеров других государств «оставляет желать лучшего». Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Риторика Зеленского (...) в целом оставляет желать лучшего. И зачастую представители украинского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе высказывать в отношении глав других государств совершенно непозволительные вещи», — подчеркнул он.

По словам Пескова, во многих странах подобные заявления считают недопустимыми и неприемлемыми. Кроме того, жесткая риторика отмечается не только у украинского лидера, но и у других представителей руководства страны.

Ранее Зеленский назвал дезинформацией слова президента США Дональда Трампа о своем низком рейтинге. При этом он заявил, что ни у кого сейчас не получится заменить его на посту президента Украины.