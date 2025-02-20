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19:31, 20 февраля 2025Россия

В Курской области военный отобрал у украинца оружие и сразу же использовал его против ВСУ

Боец ВС РФ с позывным Младшой под Курском развернул пулемет ВСУ против украинцев
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Курской области военный отобрал у украинца оружие и сразу же использовал его против других бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в публикации Минобороны России в Telegram.

Как рассказал боец с позывным Странник, один из его подчиненных, выбравший позывной Младшой, при атаке на украинские позиции смог развернуть бельгийский пулемет M240 и сразу же использовал его по противнику. После этого он еще несколько часов удерживал занятую точку.

«[Младшой] открыл огонь из него. Он держал коридор где-то примерно с 20:00 до 07:00. Он его и забрал. Пока находится у нас», — сообщил Странник.

О том, что российские военные используют захваченное у ВСУ оружие против бывших владельцев, сообщал и военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он рассказал «Ленте.ру», что в первую очередь от противника бойцам остаются транспортные средства.

ЖЗЛ
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