В Москве станет проще ездить на метро

Биометрия заработает на всех турникетах метро Москвы до конца 2025 года

Биометрия заработает на всех турникетах Московского метрополитена до конца 2025 года. О том, что в ближайшем будущем москвичам и гостям столицы станет проще ездить на метро, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, для расширения технологии и поддержания высокой скорости работы в вестибюлях станций установят дополнительное оборудование от российских производителей.

Среди плюсов оплаты проезда по биометрии в ведомстве отметили удобство, выгоду и безопасность. Чтобы воспользоваться технологией, не нужны банковские карты или смартфон. Кроме того, биометрия предоставляет самые низкие тарифы на проезд, а также банковский уровень защиты с полной шифровкой данных.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы появилась схема на арабском языке.