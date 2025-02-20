В НАТО заявили об оптимизме в отношении плана Трампа по Украине

Генсек НАТО Рютте заявил о своем оптимизме в отношении плана Трампа по Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о своем «очень оптимистичном» настрое в отношении плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сам с оптимизмом отношусь к мирной инициативе президента Трампа. Конечно, это все еще ранняя стадия обсуждений, но я считаю важным, что он начал делать это сейчас вместе с русскими. Но мы все также согласны с тем, что нужна уверенность в том, что для достижения любого мирного соглашения в будущем, необходимы надежные гарантии безопасности», — отметил генсек.

При этом Рютте не стал исключать возможное размещение европейского военного контингента в качестве гарантий будущего мирного соглашения. Он указал на то, что Вашингтон «не против этой инициативы, несмотря на то, что отказался направлять американских военных на Украину».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подход администрации Трампа к решению украинского кризиса посредством переговоров импонирует Москве. Он подчеркнул, что Москва согласна с Вашингтоном в необходимости разрешить украинский кризис «мирными способами и посредством переговоров».