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20:53, 20 февраля 2025Мир

В НАТО заявили об отсутствии угрозы в адрес России

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: У НАТО нет планов против России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Jakub Wlodek / Reuters

У НАТО и Польши, в частности, нет никаких планов вооруженной агрессии против России и Белоруссии. Об этом заявил глава Минобороны Республики Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает PAP.

«Польша — часть НАТО, которое является сугубо оборонительным альянсом. В наших действиях не имеем намерения начинать войну с кем-либо. Но у нас есть задача — наша самая главная — сдерживать и защищать», — рассказал глава оборонного ведомства.

При этом Косиняк-Камыш исключил предложенную Белоруссией идею о проведении взаимных инспекций на границе. По его словам, Варшава может доверять только собственным пограничным войскам и никаким другим.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не намерена направлять свои войска на Украину, поскольку у нее есть свои контингенты в других странах. В частности, он указал, что польские подразделения находятся в Литве и Румынии.

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