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06:59, 20 февраля 2025Мир

В Нью-Йорк направили войска из-за забастовок в тюрьмах

Губернатор Хокул направила нацгвардию в Нью-Йорк из-за забастовок в тюрьмах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул направила войска национальной гвардии США для обеспечения безопасности тюрем штата на фоне забастовок работников. Об этом сообщает Associated Press.

«Мы встречались и продолжим встречаться с руководством профсоюза, чтобы разрешить ситуацию. Но если она не будет разрешена, я направлю национальную гвардию, чтобы обеспечить безопасность этих объектов. Они уже развернуты и готовы стабилизировать ситуацию», — сказала она, не назвав точное место развертывания войск.

Отмечается, что забастовки охранников тюрем продолжаются уже третий день. В 30 из 42 тюрем работники не вышли на смену из-за плохих условий работы.

Ранее профсоюз, представляющий более 10 тысяч бариста Starbucks, заявил о планах начать забастовку, которая охватит кофейни этой сети в Лос-Анджелесе, Чикаго и Сиэтле. Причиной стачки ее инициаторы называют нерешенные вопросы, связанные с заработной платой, персоналом и графиками работы.

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