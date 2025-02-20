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12:42, 20 февраля 2025Экономика

В Подмосковье купили рекордное количество жилья

«Ферро-Строй»: В Подмосковье купили рекордное за 3 года количество жилья
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В январе 2025 года жители Московской области заключили 3,3 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир в новостройках. Результат стал рекордным за последние три года, сообщил «Газете.Ru» управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

По сравнению с январем прошлого года спрос на строящееся жилье увеличился на 9,5 процента. Всего сделки были зарегистрированы в 34 городских округах, при этом в основном их заключали в Мытищах (881 ДДУ), Красногорске (721 ДДУ) и Ленинском округе (527 ДДУ).

По словам Ваулина, на рынке Мытищ представлено более 5 тысяч квартир в 21 жилом комплексе, в городе активно реализуются проекты комплексного освоения территории с развитой инфраструктурой, при этом цены на жилье там относительно доступны. Город также отмечается удобной транспортной доступностью.

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В январе 2025 года средняя площадь купленных квартир составила 41,3 квадратных метра — на 4,2 процента меньше, чем год назад (43,1 квадратного метра). В Химках, лидеру по продаже первичного жилья региона, показатель оказался выше — 45,2 квадратного метра (плюс 0,9 процента за год).

В среднем проданные квартиры в новостройках Подмосковья стоили 8 миллионов рублей. В Мытищах цена составила 9,1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что за последние пять лет средняя цена за квадратный метр в квартирах в новостройках рядом с ВДНХ в столице выросла на 110 процентов. Средняя цена на квартиры в районе московской достопримечательности составляет 467,5 тысячи рублей за квадратный метр. Минимальная цена — 300,5 тысячи рублей, максимальная — 643,4 тысячи.

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