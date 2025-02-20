В России напавших на полицейских иностранцев заключили под стражу на два месяца

Суд арестовал до 16 апреля двух иностранцев за нападение на полицейских в Уфе

Суд заключил под стражу двух иностранцев, которые напали на полицейских в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Мужчины пробудут под арестом два месяца — до 16 апреля.

Предварительно, все произошло в частном арт-пространстве «Арт-квадрат». Иностранцев не пустили в ночной клуб, так как они были сильно пьяны, после чего злоумышленники напали на охранников. Прибывшие на место силовики попытались успокоить мужчин, но те напали и на них.

Вскоре нападавших задержали и доставили в отдел. В отношении них составили протоколы за неповиновение сотрудникам полиции.

Ранее в Новой Москве двое мужчин напали на инспекторов ДПС.