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18:31, 20 февраля 2025Силовые структуры

В России напавших на полицейских иностранцев заключили под стражу на два месяца

Суд арестовал до 16 апреля двух иностранцев за нападение на полицейских в Уфе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу двух иностранцев, которые напали на полицейских в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Мужчины пробудут под арестом два месяца — до 16 апреля.

Предварительно, все произошло в частном арт-пространстве «Арт-квадрат». Иностранцев не пустили в ночной клуб, так как они были сильно пьяны, после чего злоумышленники напали на охранников. Прибывшие на место силовики попытались успокоить мужчин, но те напали и на них.

Вскоре нападавших задержали и доставили в отдел. В отношении них составили протоколы за неповиновение сотрудникам полиции.

Ранее в Новой Москве двое мужчин напали на инспекторов ДПС.

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