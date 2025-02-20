В России напавших на полицейских иностранцев заключили под стражу на два месяца

Суд заключил под стражу двух иностранцев, которые напали на полицейских в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Мужчины пробудут под арестом два месяца — до 16 апреля.
Предварительно, все произошло в частном арт-пространстве «Арт-квадрат». Иностранцев не пустили в ночной клуб, так как они были сильно пьяны, после чего злоумышленники напали на охранников. Прибывшие на место силовики попытались успокоить мужчин, но те напали и на них.
Вскоре нападавших задержали и доставили в отдел. В отношении них составили протоколы за неповиновение сотрудникам полиции.