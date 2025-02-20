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13:36, 20 февраля 2025Экономика

В России нашли новый способ борьбы с загрязнением океана

Ученый Криницкий предложил бороться с мусором в мировом океане с помощью ИИ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Бороться с мусором в мировом океане можно с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Такое предложение выдвинул старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий в беседе с «Радио 1».

По его словам, научное сообщество ставит перед собой задачу разработать универсальную методику международного уровня для отслеживания отходов в океане. «Это будет фотокамера высокого разрешения, направленная на поверхность воды, с искусственным интеллектом внутри», — заявил Криницкий.

Такую камеру нужно будет устанавливать на высоте верхней палубы. Во время экспедиций она сможет снимать окружающую среду, а экипаж — наблюдать за состоянием океана и отмечать загрязненные участки, тем самым обучая ИИ.

Криницкий подчеркнул, что подобный прибор не сможет решить проблему загрязнения полностью, так как количество попадающего в океан мусора зависит от деятельности человека.

Ранее сообщалось, что в последние семь лет «великое мусорное пятно» в Тихом океане росло рекордными темпами. Число частиц пластика между 35 и 42 параллелями северной широты внутри «пятна» увеличилось почти в пять раз.

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