В России нашли новый способ борьбы с загрязнением океана

Ученый Криницкий предложил бороться с мусором в мировом океане с помощью ИИ

Бороться с мусором в мировом океане можно с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Такое предложение выдвинул старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий в беседе с «Радио 1».

По его словам, научное сообщество ставит перед собой задачу разработать универсальную методику международного уровня для отслеживания отходов в океане. «Это будет фотокамера высокого разрешения, направленная на поверхность воды, с искусственным интеллектом внутри», — заявил Криницкий.

Такую камеру нужно будет устанавливать на высоте верхней палубы. Во время экспедиций она сможет снимать окружающую среду, а экипаж — наблюдать за состоянием океана и отмечать загрязненные участки, тем самым обучая ИИ.

Криницкий подчеркнул, что подобный прибор не сможет решить проблему загрязнения полностью, так как количество попадающего в океан мусора зависит от деятельности человека.

Ранее сообщалось, что в последние семь лет «великое мусорное пятно» в Тихом океане росло рекордными темпами. Число частиц пластика между 35 и 42 параллелями северной широты внутри «пятна» увеличилось почти в пять раз.