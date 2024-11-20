«Великое мусорное пятно» рекордно выросло

Зафиксирован сверхбыстрый рост «великого мусорного пятна» в Тихом океане

За последние семь лет «великое мусорное пятно» в Тихом океане росло рекордными темпами. Об этом говорится в научном журнале Environmental Research Letters со ссылкой на ученых организации Ocean Cleanup (Нидерланды).

За семь лет число частиц пластика внутри «пятна» между 35 и 42 параллелями северной широты выросло почти в пять раз. Средняя масса мусора выросла с 2,9 килограмма на квадратный метр в 2015 году до 14,2 килограмма в 2022 году. Число небольших фрагментов пластика выросло с миллиона на квадратный километр до 10 миллионов на квадратный километр. Удвоилось среднее число частиц микропластика, концентрации средних и крупных фрагментов пластика выросло в 7 и 2,25 раза.

Около 74-96 процентов мелких и средних фрагментов пластика были занесены течениями из других регионов Мирового океана. Причиной роста числа фрагментов пластика стала десятилетняя неправильная утилизация пластикового мусора. Загрязнение наносит вред морской флоре и фауне, а масштабы проблемы видны только сейчас, заявил научный сотрудник Ocean Cleanup Лоран Лебретон.

Как рассказали ученые, каждый год в сточные воды и на свалки попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора. Большая его часть не разлагается. Попадая в океан, мусор сбивается в огромные кучи.

Ранее ученые из Северного (Арктического) федерального университета выяснили, что основной причиной загрязнения Арктики являются так называемые мусорные штормы. Специалисты установили, что в отличие от других участков Мирового океана мусор в северных районах России скапливается не на поверхности воды — его выбрасывает на берег.