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14:46, 20 февраля 2025Силовые структуры

В России работник военкомата помогал контрактникам отсидеться в тылу и был арестован

В Петербурге арестован работник военкомата, помогавший военным отсидеться в тылу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу до 30 марта работника военкомата Ярослава Паламарчука, который за взятку помогал контрактникам отсидеться в тылу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, с 5 августа 2024 года мужчина работал начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу в Красносельском районе Петербурга. За это время он через неустановленное лицо смог обеспечить для шести человек место в определенной воинской части, где отсутствовал прямой контакт с противником и нахождение на передовой в рамках проведения специальной военной операции (СВО. За это Паламарчук получил больше 2,2 миллиона рублей.

Кроме того, в июне и июле 2024 года мужчина привлек своего знакомого Орденко выступить посредником в получении взятки. Последний смог привлечь на службу двоих своих знакомых.

Сейчас Паламарчуку предъявлено обвинение в шести эпизодах по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц в крупном размере») УК РФ. Он не признал вину.

Ранее в Санкт-Петербурге экономическая полиция вскрыла в местном военкомате криминальную схему хищения денежных средств путем отправки на СВО «мертвых душ».

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