В России возросло число работающих пенсионеров

Число пенсионеров на учете в Соцфонде выросло на 94 тысячи человек в 2024 году

Количество пенсионеров, зарегистрированных в Социальном фонде России (СФР), по состоянию на 1 января 2025 года достигло отметки в 41,169 миллиона человек. Об этом свидетельствуют свидетельствуют данные Соцфонда, опубликованные в Единой межведомственной информационно-статистической системе, передает ТАСС.

Отмечается, что в прошлом году численность пожилых россиян составляла 41,075 миллионов человек. Таким образом, показать за год вырос на 94 тысячи пенсионеров. При этом работающих пенсионеров стало больше на 342 тысяч человек.

Ранее в Госдуме предложили изменить порядок начисления пенсионных коэффициентов работающим пенсионерам. Авторы документа предлагают с 1 августа ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента — 10 вместо трех.