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16:36, 20 февраля 2025Экономика

В России задумали увеличить застрахованную сумму для вкладов

В ГД предложили повысить сумму страхового возмещения по вкладам до 2,8 млн руб
Дмитрий Воронин

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об увеличении до 2,8 миллиона рублей максимальной суммы страхового возмещения по вкладам. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили инициировавшие изменения законодательства депутаты от фракции «Новые люди», нынешние уровни следует пересмотреть в связи с изменившимися доходами граждан, корректировкой экономических условий и ростом инфляции.

Задуманное удвоение застрахованной суммы для вкладов «позволит обеспечить адекватную защиту сбережений граждан в условиях текущей экономической ситуации» и будет способствовать повышению доверия граждан к банковской системе, считают депутаты.

Действующие лимиты страхового возмещения по вкладам составляют в России 1,4 миллиона и 10 миллионов рублей (второй вариант — при временно высоких остатках на счетах при особых жизненных обстоятельствах). Прошлым летом вице-спикер Совфеда Николай Журавлев сообщил журналистам, что увеличение до 2,8 миллиона рублей страхования средств на вкладах сроком от трех лет может заработать в РФ уже в 2025 году.

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