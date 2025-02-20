В российском регионе объяснили появление на свалке гробов с данными усопших

В Новосибирской области заявили, что десятки гробов на свалке являются ТКО

Десятки деревянных гробов с данными усопших, которые появились на свалке в Новосибирской области, являются твердыми коммунальными отходами (ТКО) и могут быть доставлены на полигон. Такое объяснение дали РБК в пресс-службе оператора по обращению с ТКО в российском регионе АО «Спецавтохозяйство».

До этого десятки гробов обнаружили на Левобережном полигоне под Новосибирском. Водитель мусоровоза тогда снял видео, на котором были видны гробы. На крышке одного из них был прикреплен листок с информацией об умершем. В силовых структурах предположили, что после похорон «недобросовестные предприниматели» из Новосибирского района выкинули гробы на свалку.

В АО «Спецавтохозяйство» заявили, что представленный там видеоролик не позволяет идентифицировать место, где сделана запись. «Ссылка на знакомого водителя мусоровоза, который пожелал остаться анонимным, тоже не выглядит внушающей доверия», — пояснили в организации.

По их версии, ритуальные принадлежности относятся к ТКО, так как «являются результатом деятельности человека». Гробы же классифицируются как крупногабаритные отходы.