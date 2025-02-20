В США назвали сроки завершения конфликта на Украине

Сенатор Круз: Украинский конфликт закончится в первой половине 2025 года

Конфликт на Украине завершится в первой половине 2025 года. Такие сроки в интервью телеканалу Fox Business назвал глава комитета по торговле сената США Тед Круз.

«Мы увидим, как эта война закончится. Я думаю, что она закончится в первой половине этого года. Президент [США Дональд Трамп] пытается договориться об этом решении», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что в развязывании украинского конфликта виноват бывший президент США Джо Байден, которого Круз также назвал слабым лидером.

Ранее администрация Трампа назвала желаемый срок прекращения огня на Украине. США уведомили европейских политиков, что администрация рассчитывает добиться прекращения огня на Украине до католической Пасхи, которую будут отмечать 20 апреля.