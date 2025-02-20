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17:23, 20 февраля 2025Мир

В США объяснили заявления Трампа о Зеленском

CNN: Трамп хочет напугать Европу своими заявлениями о Зеленском
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Rebecca Blackwell / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявлениями о своем украинском коллеге Владимире Зеленском хочет побудить европейских союзников Киева к более решительным действиям. Об этом сообщает CNN.

«Сторонник Трампа, разговаривавший с президентом на днях во Флориде, сообщил, что одна из причин, по которой Трамп обрушился на Украину, — стремление напугать Европу, чтобы она еще больше тратила на помощь Украине», — передает телеканал.

Ранее в Киеве у посольства США начал собираться митинг. Предположительно, таким образом украинцы реагируют на критику Зеленского Трампом и на переговоры США с Россией.

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