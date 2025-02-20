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12:52, 20 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве собрался митинг у посольства США

В Киеве собрался митинг у посольства США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

В Киеве у посольства США начал собираться митинг. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Журналисты издания предположили, что таким образом граждане Украины реагируют на заявления президента США Дональда Трампа с критикой украинского лидера Владимира Зеленского и на переговоры США с Россией.

Ранее Трамп выступил за проведение выборов главы государства на Украине. По его словам, Зеленский имеет низкий рейтинг, который не превышает четыре процента.

До этого Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну с Россией, которую нельзя было выиграть. По его мнению, Зеленский стремится лишь извлечь выгоду из предоставленной Украине помощи, пытаясь сохранить продолжение финансирования.

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