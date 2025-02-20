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05:50, 20 февраля 2025Интернет и СМИ

В США посчитали справедливым называть Зеленского диктатором

National Pulse: Зеленского справедливо называют диктатором
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп справедливо и небезосновательно назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором, и дело не только в отмене выборов. К такому выводу пришло издание National Pulse.

«С начала боевых действий Зеленский и его правительство запретили деятельность одиннадцати политических партий из-за обвинений в пособничестве России. Запрет политических партий и подавление движения диссидентов являются ключевыми признаками диктатуры», — считают авторы статьи.

Отмечается, что Зеленский по той же причине лишил трех депутатов Верховной рады украинского гражданства. При этом многие журналисты на Украине сталкивались с угрозами силового призыва в армию и становились объектами слежки спецслужб.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с мнением Трампа о «диктаторе» Зеленском. «Если бы еще три месяца назад мне сказали, что это слова президента США, я бы громко рассмеялся. Дональд Трамп прав на 200 процентов» — указал он.

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