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01:10, 20 февраля 2025Мир

В США оценили влияние критики Трампа в адрес Зеленского на переговоры по Украине

WP: Критика Трампа в адрес Зеленского вредит переговорной позиции Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Критика президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского ухудшает переговорную позицию Киева. Такое мнение высказал автор статьи газеты The Washington Post (WP) Аарон Блэйк.

Он прокомментировал слова американского лидера о том, что Зеленский является диктатором, а также о необходимости проведения выборов в республике. «Вне зависимости от мотивации, в процессе Трамп наносит вред переговорной позиции Украины», — отметил Блэйк.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну с Россией. Он также назвал украинского президента диктатором и призвал провести выборы в стране.

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