Sky News: Великобритания хочет организовать в Лондоне саммит по Украине

Великобритания хочет организовать в Лондоне саммит по мирному урегулированию на Украине, в котором примут участие страны Европы. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«Великобритания также работает над проведением саммита по Украине, в котором, как известно, примут участие европейские союзники. Ожидается, что он состоится после переговоров премьер-министра [Великобритании Кира Стармера] с президентом США [Дональдом Трампом]», — отмечается в материале.

При этом уточняется, что одной из центральны тем встречи может стать вопрос отправки европейских войск на Украину и анализ конкретных объектов, где они могут быть расположены. В частности, речь может идти о морских портах и атомных электростанциях (АЭС), а также ряде других объектов инфраструктуры.

Ранее венгерский журналист, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир в беседе с «Лентой.ру» указал, что Европейский союз очень хочет расширить сферу влияния на Украине, но у него нет сил и денег в одиночку поддерживать Киев. Он также исключил отправку европейских войск, подчеркнув, что на это нет сил даже у таких крупных держав, как Великобритания и Германия.