Во Франции высказались о вступлении Украины в НАТО

Французский генерал Делавард: Украина никогда не войдет в НАТО и ЕС

Украине не стать членом Североатлантического альянса и Европейского союза (ЕС) ни в ближайшем, ни в далеком будущем. Такое мнение выразил французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард, его слова передает РИА Новости.

«Нет, Украина не станет ни страной — участницей Евросоюза, ни НАТО в ближайшем будущем. Процедура присоединения требует единогласного голосования входящих туда государств, что будет возможно лишь очень нескоро, если вообще будет когда-нибудь возможно», — отметил эксперт.

По мнению Делаварда, европейские войска не будут размещены на территории Украины для наблюдения за выполнением мирного соглашения, поскольку Россия «в праве этого не принять».

Ранее телеканал NBC сообщил, что США рассматривают возможность включения в сделку по Украине автоматического предоставления ей членства в НАТО, если Россия нарушит заключенное по итогам конфликта соглашение. По данным источников, такое положение будет направлено на решение ключевой проблемы Украины и ее союзников, которые опасаются повторения конфликта.