Военкор сообщил об уничтожении десятков единиц бронетехники и сотен солдат ВСУ у границы

Сладков: ВС России уничтожили 40 единиц бронетехники ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили 40 единиц бронетехники и сотни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные атаковали скопление украинских войск у села Юнаковка. «По моей информации, 40 единиц бронетехники уничтожено, и уничтожены сотни солдат противника», — сказал военкор.

Сладков также сообщил, что информация о планах ВСУ атаковать Брянскую область не соответствует действительности. По словам военкора, опровержение о готовящемся нападении он получил из собственных источников.

Ранее стало известно о концентрации подразделений украинской армии у границы Брянской области для последующего наступления.