Российские военные уничтожили 40 единиц бронетехники и сотни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.
По его словам, российские военные атаковали скопление украинских войск у села Юнаковка. «По моей информации, 40 единиц бронетехники уничтожено, и уничтожены сотни солдат противника», — сказал военкор.
Сладков также сообщил, что информация о планах ВСУ атаковать Брянскую область не соответствует действительности. По словам военкора, опровержение о готовящемся нападении он получил из собственных источников.
Ранее стало известно о концентрации подразделений украинской армии у границы Брянской области для последующего наступления.